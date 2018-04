Nackter schreit nach Anal-Unfall auf Straße um Hilfe

"Ruft einen Arzt!" – Wie "Minuto Uno" am vergangenen Freitag berichtet, wurden Kunden einer Tankstelle im Stadtteil Saavedra von Buenos Aires (Argentinien) mitten in der Nacht Zeugen eines bizarren Notfalls.

Denn plötzlich tauchte ein splitterfasernackter Mann, mit untersetzter Statur, aus der Nacht auf und schrie um Hilfe. Er hatte sich ein Sexspielzeug in seine rückwärtige Körperöffnung eingeführt und offenbar die Kontrolle verloren – der etwa 50-Jährige hatte keine Chance mehr es selbst herauszubekommen.

Immer wieder schlug sich der Mann in Not auf die Oberschenkel – es war eindeutig, dass er seine Pobacken mit aller Macht zusammenkneifen musste, um nicht vor Schmerz loszubrüllen. Als sich ihm Polizisten näherten und versuchten ihn zu beruhigen, verlangte er nur weiter nach einem Arzt und watschelte unter klagendem Stöhnen davon.

Notärzte des mobilen Einsatzkommandos SAME nahmen sich dem intimen Problem schließlich an. Was genau sich da im Körper des Mannes verkeilt hatte, ist ebenso unbekannt, wie sein Zustand. Sein peinliches Intermezzo geht derweil viral. Ein Augenzeuge hatte sein Handy gezückt und das skurrile Ereignis mitgefilmt .

