Silo-Abriss geht schief 12. April 2018 15:12; Akt: 12.04.2018 15:12 Print

Nein, Turm, kipp in die andere Richtung!

Die Sprengung eines Silos in Dänemark endete im Chaos: Trotz sorgfältiger Planung kippte der Betonriese in letzter Sekunde in die falsche Richtung.