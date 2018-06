"What the fluff" 29. Juni 2018 12:10; Akt: 29.06.2018 12:17 Print

Neuer Trend: Verstecken spielen mit dem Hund

Derzeit wird die "What the fluff"-Challenge zum weltweiten Trend in den sozialen Netzwerken. Dabei spielen die Hundebesitzer Verstecken mit ihren Vierbeinern.