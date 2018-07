Dieser Russe zaubert Kunst aus Schmutz

Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt – und nicht nur ihm: Maler Nikita Golubev verschönert die Straßen von Moskau, indem er per Pinselstrich Kunst auf schmutzige Autos zaubert. "Ich habe vor einem Jahr aus Spaß angefangen, aber ich habe schon lange darüber nachgedacht, weil es in Moskau so viel schmutzige Fahrzeuge gibt." Lob gibt es jetzt nicht nur von den Fahrzeugbesitzern, sondern vor allem auf Instagram.

Wie Nikita seine Motive aufmalt, das sehen Sie im Video!

(red)