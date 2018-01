Penisring-Unfall wird zum Härtetest für Feuerwehr

Wie viele Männer braucht man, um einen Penisring zu entfernen? Die Antwort auf diese Frage: Ganze zehn Feuerwehrmänner inklusive schwerem Werkzeug.

Ein Brite hatte sich beim Lustspiel mit einem Penisring in die Bredouille gebracht und schließlich in der Nacht auf Sonntag gegen 0.35 Uhr, den Notruf gewählt. Doch selbst die Ärzte im Krankenhaus konnten das eingeklemmte Glied nicht von seinen eisernen Fesseln befreien – so wurde die Feuerwehr Ipswich nachalarmiert.

Unterstützung angefordert

Die Crew werkte rund vier Stunden herum, bis auch sie sich geschlagen geben und einen zweiten Einsatzzug zu Hilfe rufen musste. Erst mit viel Gleitmittel und einer hydraulischen Bergeschere konnte der Penisring entfernt werden.

"Unsere Einsatzkräfte haben in den frühen Morgenstunden einen großen Ring von der Basis des Penis' eines Mannes entfernt", erklärte ein Feuerwehrsprecher nüchtern gegenüber der "Daily Mail". "Er wurde schließlich mit einem Schneidewerkzeug durchgeschnitten... Wir können keine weiteren Details nennen."

"Penis Ring Wars"

Penisringe liegen in Großbritannien offenbar im Trend. Die Londoner Feuerwehr etwa verzeichnet einen rasanten Anstieg an Einsätzen wegen des Sexspielzeug, das die männliche Erektion verbessern soll. Schon 2015 hatte sie deshalb ein bizarres Aufklärungsvideo im Stil einer "Star Wars"-Parodie namens "Penis Ring Wars" veröffentlicht:



In Deutschland hatte es ein junger Mann geschafft, bei einem "Trainingsunfall" sein Glied im Loch einer Hantelscheibe einzuklemmen. Der prekäre Fall hatte schließlich sogar ein Nachspiel.

