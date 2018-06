Polizist befreit wütenden Bären aus Auto

Innerhalb weniger Stunden nach dem Upload durch das Büro des Sheriffs von Placer County, Kalifornien, ging das Video der spektakulären Rettungsaktion viral. Mehr als 430.000 Menschen haben alleine den Original-Upload gesehen, Medien auf der ganzen Welt berichteten über den Vorfall. Aber was war passiert?

Ein wilder Bär hatte sich auf der Suche nach Essbarem im Bereich der Carnelian Bay am Lake Tahoe in einen dort abgestellten Subaru Outback verirrt und darin eingeschlossen. Voller Zorn und auf der Suche nach einem Fluchtweg zerstörte das riesige Raubtier den Innenraum komplett, so dass es nicht mehr möglich war, die Türen von außen zu öffnen.

"Bärenflüsterer" schlug Fenster ein

Die alarmierten Polizeibeamten von Placer County entschieden, dass das Einschlagen eines Fensters wohl der sicherste Weg sei, um Meister Petz zu befreien. Doch wer geht schon gerne auf Tuchfühlung mit einem wütenden Bären? Als es hieß "Freiwillige vor", schritt Deputy David Lade, der örtliche "Bärenflüsterer" zur Tat.

Langsam pirschte er sich von vorne an den Wagen an und schlug mit einem Scheibenhammer gegen das Glas. Ein gefährliches Unterfangen, da das Geräusch das Wildtier auf den Polizisten aufmerksam machen würde.

Erst beim dritten Versuch zerbast die Scheibe in Tausend Trümmer und der Cop nahm die Beine in die Hand. Innerhalb von vier Sekunden konnte der Bär den Duft der Freiheit riechen und zwängte sich aus dem Fenster, um gleich Deputy Lade hinterher zu sprinten. Doch glücklicherweise hatte das Tier kein Interesse an dem Menschen und flüchtete gleich in den Wald.

