Polizistin ist Job los, weil sie Männer bestraft hat

Nur sechs Tage vor ihrem Abschluss an der Polizeiakademie im US-Bundesstaat New Jersey wurde eine Amerikanerin von ihrer ungenierten Vergangenheit eingeholt: Die ehemalige Domina wurde hochkant rausgeschmissen, sie klagte dagegen – und verlor.

Kristen Hyman (31) hatte zwischen 2008 und 2012 als Domina gejobbt und dabei auch einige pikante Filmchen gedreht, die unter anderem auch noch auf der Porno-Plattform PornHub zu sehen sind: In voller Latexmontur tritt die 31-Jährige nackten Männern in die Genitalien, oder würgt sie mit ihren Beinen im Schwimmbecken.

Klienten auch privat getroffen

Als ihre frühere Beschäftigung im Mai des vergangenen Jahres bekannt wurde, wurde die 31-Jährige mit sofortiger Wirkung suspendiert und die Gehaltszahlungen eingestellt. Die Begründung: Sie habe ihre Vergangenheit bei der Bewerbung verschwiegen. Weder habe sie die Filme erwähnt, noch, dass sie manche Klienten gegen Geld auch privat verwöhnt hatte. So ein Verhalten sei bei einer Staatsdienerin nicht tragbar.

Hyman klagte gegen die Suspendierung und bekam recht. Am 8. Juni schloss sie offiziell an der Akademie ab, wurde in das Sheriff's Departement nach Hudson County versetzt und gleich wieder beurlaubt – diesmal bezahlt.

Job endgültig weg

Sie bezeichnete die Bondage-Filme als "dumme Sache, die ich in meiner Jugend gemacht habe". Sie sei zudem niemals nackt, oder beim Geschlechtsverkehr zu sehen, argumentiert sie vor Gericht. Zudem seinen alle diese Filme nur unter ihrem Künstlernamen "Domina Nyx Blake" veröffentlicht worden.

Ihren Job ist sie jetzt aber trotzdem los. Bei der erkämpften Anhörung konnte sie die Zuständigen offenbar nicht überzeugen und wurde daraufhin diesen Mittwoch endgültig gefeuert.

(rcp)