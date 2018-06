Rätsel um Kornkreis in der Schweiz gelöst

In der Nacht von Sonntag auf Montag entstand auf dem Feld von Landwirt Hanspeter S.* in der Region Uster ein Kornkreis. "Das kann nicht von Menschenhand geschaffen worden sein", sagte er zu 20 Minuten. Das bestätigte auch der selbsterklärte Kornkreis-Experte Peter Keller. Er behauptet: "Ja, das ist ein echter Kornkreis. Ich habe schon viele gesehen und kann anhand meiner Methode sagen, ob er echt oder künstlich ist."

Jetzt wurde allerdings klar: Der Kornkreis in der Schweiz ist tatsächlich menschengemacht und kein "echtes" Alien-Artefakt. Es handelt sich nämlich um einen Marketingstunt des Online-Portals "Izzy", wie das folgende Video beweist.

Nach minutiöser Vorbereitung machten sich die Redakteure von "Izzy" auf zum Feld des Bauern in Uster. Dieser wusste natürlich Bescheid, wie das Online-Magazin im Video erzählt. Als Außerirdische verkleidet machten sie sich dann an die Arbeit und erstellten in der Dunkelheit den übernatürlich anmutenden Kornkreis.

