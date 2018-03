Echt oder Fake? Maus in Energydrink gefunden

Als sich Josh Henley eine Dose eines bekannten Energydrink-Herstellers kaufte, ahnte er noch nicht, welchen graulichen Fund er am nächsten Tag machen würde.

Am Tag nach dem Kauf bemerkte Josh, dass die Dose ein dumpfes Geräusch beim Hinstellen machte. Er beschloss nachzusehen. Was er fand war eine tote Maus. Mit seinem Facebook-Posting will er nun andere Leute warnen. Viele User wittern jedoch ein Fake-Video hinter den Aufnahmen.



