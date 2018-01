Drohne "Little Ripper" rettet Teenies das Leben

Die Rettungsdrohne "Little Ripper" hat im australischen Lennox Head zwei Schwimmer (16, 17) vor dem Ertrinken bewahrt. Die beiden Burschen trieben aufs offene Meer hinaus, konnten sich kaum noch über Wasser halten.

Rettungskräfte ließen daraufhin die Drohne aufsteigen. Diese flog zielsicher zu den Teenagern und warf eine aufblasbare Schwimmhilfe ab.

Die jungen Männer klammerten sich an den gelben Rettungsring, schöpften neue Kraft und konnten schließlich zurück an den Strand strampeln. Es war das erste Mal, dass "Little Ripper" mit dieser Methode zum Lebensretter wurde.

