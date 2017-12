Gigantisches Geisterlicht über Österreich gesichtet

Ein riesiger Lichtfächer wurde in der Nacht auf den Stefanitag über Österreich und Osteuropa gesichtet. Am Dienstag Vormittag teilten Tausende Nutzer die Bilder des ungewöhnlichen Phänomens in sozialen Netzwerken.

Auf Facebook tauchten Fotos aus der Steiermark und Oberösterreich auf, Sichtungen gab es aber auch in Rumänien, der Türkei und Russland.

Experte glaubt nicht an meteorologisches Phänomen

Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet wischt im Gespräch mit "Heute" einige der Theorien vom Tisch, die gerade in sozialen Netzwerken umgehen: "Die Blickrichtung nach Osten spricht gegen ein Polarlicht", so Brandes, "das müsste man im Norden sehen. Außerdem wäre es extrem ungewöhnlich, so weit im Süden Europas." Meteorologisch gebe es für das Licht "eigentlich keine Erklärung".

Am wahrscheinlichsten sei ein Raketenstart: "Die noch nicht aufgehende Sonne könnte die Rakete angestrahlt haben, aber das ist nur eine Vermutung", so Brandes. Möglich sei etwa, dass der für Dienstag Abend am Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan geplante Start einer Zenit-Trägerrakete vorgezogen wurde.

Journalist Julian Röpcke verwies auf Twitter auf ein anderes Szenario: Demnach könnte es sich bei den Lichtern um eine russische Interkontinentalrakete handeln.

#NEWS #Russia test fired an RS-12M Topol intercontinental ballistic missile this morning to "develope effective means of overcoming anti-ballistic missile defense".

The launch was visible in Russian-occupied eastern #Ukraine. pic.twitter.com/4TrlGCDLeJ — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 26. Dezember 2017

Bu sabah saat 06.33 de havada böyle bir ışık gördüm. Sonra bu ışık kayboldu ama dumanları havada iz bıraktı. pic.twitter.com/ObWwiU1P2D — Erdinç Zaman (@erdincz) 26. Dezember 2017

