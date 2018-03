Riesiger Monsterfisch an Strand angeschwemmt

John Lindholm spazierte mit seine Frau Riley gerade am Moore Park Beach und lauschte dem Wellengang des Meeres. Plötzlich bemerkte er etwas seltsames im Sand liege.

Als sich das Ehepaar dem unbekannten Objekt näherte, bekamen sie es regelrecht mit der Angst zu tun. Vor ihnen lag ein riesiges Seeungeheuer, das an den Strand gespült wurde.

"Ich habe schon viele Fische gesehen, darunter auch einige große, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", erklärte Lindholm gegenüber "ABC News".

"Unfassbar groß"

Der Australier meldete den Fund daraufhin sofort bei den Behörden. Lindholm schätzte, dass der Fisch bestimmt um die "150 Kilogramm" wiege musste, "da er unfassbar groß war".

Das Monster aus der Tiefe soll ungefähr die Größe eines Menschen gehabt haben. John's Frau hatte ihren Mann sogar dazu aufgefordert, sich neben das Tier zu legen, um die Größe zu zeigen. Doch der Fisch war dem Australier nicht geheuer.

Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5