Rolltreppe öffnet sich und verschluckt einen Mann

Es könnte aus der Feder von Stephen King stammen. Hätte eine Kamera die Szenen nicht mitgefilmt, würde dem Unfallopfer Mehmet E. wohl auch niemand glauben.

Als er in der Station Ayazaga in Istanbul auf die Rolltreppe steigt, öffnet sich plötzlich der Boden unter ihm. Mehmet versucht sich noch am Geländer festzuhalten, doch findet keinen Halt. Nach nur einem Augenblick stürzt er in einen Abgrund.

Man wusste vom Defekt

Eine Stunde lang musste er unter den Metall-Treppen ausharren. Die Feuerwehr konnte den Mann aber letztendlich befreien. Mehmet wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Verantwortlichen geben an, von dem Defekt gewusst zu haben. Ein Schild neben der Rolltreppe soll die Personen davor gewarnt haben - offensichtlich vergebens.





(slo)