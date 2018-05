SO kann man natürlich auch staubsaugen...

Wie oft dieser Mann in seinem Leben schon gestaubsaugt hat, sieht man in dem Video deutlich... Er putzt und putzt und putzt, doch der Staub bleibt liegen.

Umfrage Haben Sie den Fehler bemerkt? Ja, klar. Sofort.

Nein, musste die Auflösung lesen.

SO wird das nichts mit dem Staubsaugen

Aber woran liegt es? Der Staubsauger steckt und gibt Geräusche von sich. Das ist schon mal gut.

Einen Schlauch gibt es auch - der Arbeiter hält ihn in der Hand und fährt den Boden eifrig damit auf und ab. Blöd nur, dass dieser nicht an das Gerät angeschlossen ist... So kann das natürlich nichts werden.

Bleibt zu hoffen, dass sein Kollege mit der Kamera den Mann auf das Versäumnis aufmerksam gemacht hat....

(mp)