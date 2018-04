Schaffen Sie die Paper-Pickup-Challenge?

Die sogenannte "Paper-Pickup-Challenge" macht bereits seit mehreren Monaten die Runde auf YouTube und in anderen sozialen Netzwerken. Die Prämisse der viralen Herausforderung: Ein A4-Blatt in der Mitte Falten, auf den Boden aufstellen und mit dem Mund aufheben. Der Clou daran: Mindestens eine Fußsohle muss dabei am Teppich bleiben, ein anderes Körperteil darf den Boden nicht berühren.

Klingt einfach? Dann probieren Sie es doch aus! Im Selbsttest in der Redaktion scheiterten gleich mehrere Kollegen an der Challenge.



Gar nicht so einfach: Schaffen Sie die Papier-Herausforderung?



Nur für Profis: Die Post-it-Variante!

