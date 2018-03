So süß! 05. März 2018 20:15; Akt: 05.03.2018 20:16 Print

Schimpansen-Baby vor Wilderern gerettet

Baby "Mussa" wird in sein neues Zuhause geflogen. Auf dem Weg dorthin tut das Baby-Äffchen was Kleinkinder eben so tun. Kuscheln, schlafen, und wieder kuscheln.