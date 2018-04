Touristen lassen vor Kirche ihre Hosen runter

In Italien hat ein Video zweier Schweizer Touristen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst: Auf den Aufnahmen sind die beiden Männer zu sehen, wie sie – der eine bis auf eine Winterjacke komplett nackt, der andere mit heruntergelassener Hose – vor einem Brunnen vor der Kirche San Giacometo in Venedig tanzen. "Morgen landet ihr im Internet", warnt noch eine männliche Stimme, während die jungen Schweizer sorglos zu Discomusik weitertanzen.

Umfrage Hand auf's Herz: Haben Sie schon einmal betrunken eine Dummheit begangen? Ja! Und es war legendär!

Ja, aber ich geniere mich dafür.

Nein, ich kenne meine Grenzen.

Ich trinke keinen Alkohol.

Der Vorfall soll laut "Corriere della Sera" in der Osternacht passiert sein. Die Schweizer seien betrunken gewesen. Eine Passantin filmte die Szene mit ihrem Handy und veröffentlichte das Video auf der Facebook-Seite "Venezia non è Disneyland".

Jetzt sucht auch die Polizei nach ihnen

"Zu Hause würden sie sich so nie benehmen, aber kaum in Venedig angekommen, fühlen sie sich frei und meinen, alles tun zu dürfen", schreibt etwa das Nachrichtenportal "Nova Venezia". Auch der "Corriere" lässt den Vorfall nicht unkommentiert: "Das ist ein weiteres Beispiel des unzivilisierten Tourismus in Venedig", heißt es im Artikel.

Die Einheimischen nerven sich offenbar schon länger darüber. Auf "Venezia non è Disneyland" publizieren sie Fotos und Videos, wie Touristenhorden vor historischen Gebäuden essen – und danach dort den Abfall hinterlassen – oder wie Mütter auf Plätzen ihren Kindern die Windeln wechseln.

Der Vorfall könnte für die Schweizer Touristen nun böse Folgen haben. Wie der "Corriere" weiter berichtet, versucht die Polizei derzeit, die beiden Männer mithilfe des Videos und der Beschreibung der Augenzeugen zu identifizieren.

(kle)