Netz jubelt über diese junge Eishockeyspielerin

Facebook-User sind begeistert ob dem Post von Serah Small aus dem kanadischen Alberta. Es zeigt die junge Mutter, wie sie ihr acht Wochen altes Baby stillt. Aufgenommen wurde das Bild während der Pause eines Hockeyspiels in der Garderobe. Während Small ihrer Tochter Ellie die Brust gibt, machen sich ihre Mitspielerinnen für die nächste Runde bereit.

Wie die "Huffington Post" berichtet, hat die 24-jährige Lehrerin das Bild zuerst auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht – nach anfänglichem Zögern. Sie habe Angst gehabt, das Foto zu posten, obwohl sie es sehr liebe. "Dann habe ich realisiert, dass es nichts ist, wofür ich mich schämen muss, im Gegenteil."

"Ich habe die Milch gespürt und deshalb die Pause genutzt, um Ellie zu stillen", schreibt Serah Small weiter. Sie fordert im Post andere auf, ihre Bild zu teilen. "Nur so kann das Stillen normalisiert werden. So können wir zeigen, dass es überall und immer gemacht werden kann."

Mutter machte die Fotos

Die Fotos wurden von Smalls Mutter geschossen. "Serah spielt schon ihr ganzes Leben Hockey", erzählt sie dem Portal. "Ich habe sie beobachtet, wie sie dagesessen hat und ihrer Tochter die Brust gab. Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen in meinem Leben." Small hat nicht bemerkt, dass sie fotografiert wurde. Sie sah die Bilder erst später.

Die Aufnahmen wurden dann auch von Smalls Stillberaterin online gestellt. Milky Way Lactation Services schreibt dazu: "Serah hat uns diese wunderschönen Fotos geschickt. Du kannst weiter die Dinge tun, die du liebst, auch wenn du stillst. Babys können immer und überall gestillt werden. Beide sind am Ende glücklicher so."

Die Reaktionen im Netz sind positiv. "Du bist eine starke Frau", schreibt eine Nutzerin. "Gratuliere zu deinem Erfolg als Mutter und aktive Frau." "Ich wünschte, ich wäre so mutig gewesen, als meine Mädchen Babys waren", meint eine andere.

