Serbische Kontrolleure verprügeln Fahrgast

Bereits am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass es eine Schlägerei in einem serbischen Linienbus in Lazarevaz gab. Laut der Fahrgesellschaft wurde einem Kontrolleur der Finger gebrochen, ein anderer wurde am Auge verletzt. Nun tauchte ein Video auf Facebook auf, dass ein neues Licht auf den Fall wirft.

Darauf ist zu sehen, wie zwei Männer einen jungen Mann im Bus verprügeln. Anschließend zerren sie den Fahrgast auf die Straße, und schlagen bei einer Leitplanke weiter auf ihn ein - bis er ohnmächtig zu Boden sackt. Erst nachdem der junge Mann regungslos war, wurde die Polizei verständigt.

Keine Kündigung

Die zwei Clips verbreiteten sich auf den sozialen Medien. User meinen zu wissen, dass es sich bei dem verprügelten Fahrgast um einen Minderjährigen handelt, der auf dem Nachhauseweg von der Schule war.

Die Kontrolleure wurden einstweilen vom Dienst suspendiert. Die Fahrgesellschaft "Apeks" will den Vorfall aber vollständig aufklären und keine Kündigung aussprechen. Viel mehr gehen sie davon aus, dass der Fahrgast die Prügelei provoziert hat und fliehen wollte, da er keinen Fahrschein hatte.

