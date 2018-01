Sie haben UNO immer schon falsch gespielt!

Das Kartenspiel UNO ist hierzulande schon fast so etwas wie eine Institution – in gemütlicher Runde mit der Familie, beim Camping mit Freunden oder zwischendurch mit Kollegen in der Mittagspause: Eine schnelle Runde UNO geht immer.

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Aber eine bisher wenig bekannte Regel stellt jetzt die Welt der UNO-Fans auf den Kopf. Es geht um die "+4"-Karte. Wussten Sie, dass man sie seinen Gegnern nur in Ausnahmefällen auf den Stapel schnalzen darf? Im Video verraten wir, warum!

(red)