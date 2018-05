So macht sich Google über "Flat Earther" lustig

Dass die Erde eine Kugel ist, sollte allen einleuchten. Tut es aber nicht – schließlich gibt es immer noch eine Gemeinde an Verschwörungstheoretikern, die der Scheibenwelt-Theorie angehören.

Und nicht satirisch, wie in den Büchern von Terry Pratchett, sondern ganz im Ernst an eine flache Erdscheibe glauben. Und dank dem Internet sind sie heute besser organisiert, als je zuvor.

Das Netz ist allerdings kein sicherer Hafen für Anhänger der skurrileren Glaubensrichtungen. Sogar der Internet Gigant Google hat sich jetzt über sie lustig gemacht. Wer im Übersetzungstool "Google Translate" nämlich "I'm a Flat Earther" (sinngemäß: Ich glaube, dass die Erde eine Scheibe ist) eintippte, der bekam auf Französisch "Je suis un fou" (Ich bin ein Idiot angezeigt).

Am Sonntag bemerkten einige User auf "Reddit" das Phänomen, und binnen kürzester Zeit verbreitete es sich in den sozialen Medien. Mittlerweile hat Google das "Easter Egg", wie versteckte Gags in der Technikwelt heißen, allerdings wieder korrigiert.

Und die Erde dreht sich weiter. Auf welcher Achse auch immer.

(red)