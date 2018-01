So parkt man sein Auto am besten NICHT ein...

Der Vauxhall Vectra fuhr zunächst die Straße in Hull (GB) entlang und an der Parklücke vorbei. Am Ende der Gasse drehte die Lenkerin jedoch um. Sie entscheid sich den Parkplatz anzusteuern um dort ihr Fahrzeug einzuparken.

Doch dieses mal war sie von der falschen Seite gekommen. Obwohl es aus diesem Winkel unmöglich war den Pkw in die Lücke zu manövrieren, versuchte es die Lenkerin immer wieder - vergeblichst. Dabei zerkratzte sie die linke Beifahrertür und die Stoßstange eines Nissan X-Trails.

In einem gegenüberliegenden Café sorgte dies bei den Gästen für staunen. Das Video von dem missglückten Manöver geht seitdem in den sozialen Medien viral.

(mz)