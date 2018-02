So sieht Erde aus 63. Mio Kilometern Entfernung aus

Mit etwas 30.500 Stundekilometern entfernt sich "Osaris Rex", ein Raumschiff der NASA, seit September 2016 von der Erde.

Nun hat sie Sonde diese beeindruckende Aufnahme an die US-Raumfahrtbehörde gefunkt. Die NASA erhielt das Foto am 17. Jänner 2018. Jetzt wurde es veröffentlicht.

So deutlich bekommt man Sternbilder nur selten zu sehen



Das Bild zeigt die Erde aus einer unvorstellbar großen Distanz. Die Erde ist der große leuchtende Punkt in der Mitte, daneben sehen Sie den Mond. Zudem sind wichtige Sternen-Konstellationen abgebildet. Erde und Mond werden zum Beispiel von fünf Sternen eingekreist, die den Kopf des "Walfisches" bilden. Selbst Astronomen bekommen die Sternbilder so deutlich nur selten zu sehen.

(mp)