So sieht es aus, wenn ein Schiff verlängert wird

Faszinierende Aufnahmen aus der Werft: Vergangenes Wochenende hat die Verlängerung der Silver Spirit begonnen. Dabei wurde das Schiff vor geladenem Publikum in zwei Hälften geteilt und anschließend der neue Mittelteil an die richtige Stelle manövriert. Der Umbau findet aktuell in der Palermo-Werft des italienischen Schiffbauunternehmens Fincantieri statt.

Mehr Restaurantfläche und ein Spa

"Über 500 Experten werden circa 450'000 Arbeitsstunden investieren, um die Silver Spirit bis zum 5. Mai 2018 auf eine Gesamtlänge von rund 210,7 Metern zu verlängern", heißt es in einer Medienmitteilung der monegassischen Luxusreederei Silversea. Circa 846 Tonnen Stahl, 110'000 Meter Kabel und 8000 Meter Rohre würden innerhalb dieser Verlängerung verbaut, was die Kapazität des Schiffes am Ende des Umbaus um

12 Prozent erhöhen werde. Die Restaurantflächen erweitern sich um 15 Prozent und die Sitzplätze im Freien um 20 Prozent (von 200 Plätzen auf 266 Plätze). Im Außenbereich entstehen zusätzliche Liege- und Sportflächen, im Innenbereich ein neuer Spa und ein neu ausgebautes Fitnesscenter.

Kurz vor dem Umbau in Palermo legte die Silver Spirit einen Zwischenstopp in Chania (Kreta) ein, um ausrangierte Möbel für einen wohltätigen Zweck zu spenden. Insgesamt wurden elf Container mit über 4500 Sofas, Stühlen, Vorhängen und Computern für Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Schulen entladen. Bereits am 6. Mai sticht das vergrößerte Schiff erneut in See.

