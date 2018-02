So tankt 'Mann', ohne aus dem Auto auszusteigen

An dieser Tankstelle in der russischen Stadt Wolgograd bekommen Autofahrer derzeit nasse Füße. Es sei denn, man ist so einfallsreich wie der Herr in dem Video. In den Tagen zuvor hatte es stark geregnet, die Straßen sind dementsprechend überschwemmt.

Um keine nassen Füße zu bekommen, bleibt dieser Mann einfach im Transporter sitzen. Von innen lehnt er sich aus dem Fenster Richtung Tankdeckel auf der linken Außenseite des Gefährts.

Mit ruhiger Hand öffnet er ihn. Dann streckt er sich gen Zapfsäule und angelt sich den Zapfhahn. Der Mann befüllt seinen Tank, zieht den Zapfschlauch wieder hinaus, und hievt ihn gekonnt zurück in die Zapfsäule. Er selbst setzte sich wieder auf die Rückbank und wartet bis der Kameramann das Benzin bezahlt.

(mp)