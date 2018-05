So tricksen Hotels die Gäste am Buffet aus

Mit dem Slogan "All You Can Eat" locken Restaurants ihre Kunden, für kleines Geld so viel zu essen wie sie können. Doch Vorsicht: Viele Gaststätten versuchen dabei zu schummeln.

Bildstrecken Schweden verrät die Wahrheit über Köttbullar Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Vor welchen Tricks Sie sich in Hotels und Restaurants in Acht nehmen sollten, das verraten wir im Video!



(red)