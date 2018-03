Spitalsbesuch kostet junge Wildsau das Leben

Einen Besuch in einem Krankenhaus hat ein Wildschwein in Baden-Württemberg nicht überlebt. Das Tier spazierte am späten Dienstagnachmittag durch den Haupteingang in die Ostalb-Klinik in Aalen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zeigte das etwa ein Jahr alte Tier demnach keine Scheu vor den Menschen und blieb auch von lauten Rufen unbeeindruckt.

Zwar konnte das junge Wildschwein aus dem Krankenhaus getrieben werden, weil es aber nicht wieder in den Wald zurückkehren wollte und laut Polizei deshalb eine Gefahr für Passanten und Straßenverkehr darstellte, wurde es getötet. Dies geschah demnach im Einvernehmen mit dem örtlichen Jagdpächter.

