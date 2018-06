Stabhochsprung über Feuer geht schief

Für Olympia wird die Leistung wohl nicht reichen: Ein Clip aus dem Netz zeigt eine äußerst waghalsige Aktion eines jungen Mannes. Zu Beginn ist zu sehen, wie er mit einem Hochstab Anlauf nimmt. Offenbar will er mit seinem Gerät über irgendein Objekt springen.

Applaus von Freunden

Erst gegen Ende des Clips wird klar: Das Ziel ist ein Sprung über ein großes Lagerfeuer. Offenbar beginnt der Springer im letzten Moment zu zweifeln und stoßt sich deshalb nur sehr zaghaft vom Boden ab.

Am Ende schafft er es mit Müh und Not über das Feuer, muss sogar auf ein brennendes Stück Holz steigen, um sich erneut abzustoßen. Am Ende erhält er dennoch Applaus von seinen Freunden, die diese Aktion offensichtlich Feiern.

(slo)