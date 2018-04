Termin für Apokalypse steht nun fest

Das Universum ist zum Sterben verdammt - davon sind Experten überzeugt. Bislang philosophierte man zum großen Teil aber nur über den Untergang des Universums.

Professoren der Harvard University haben sich der These jetzt angenommen und sind zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Sie haben dabei sogar ein Datum errechnet, an dem das Universum endgültig sterben soll.

Knall zum Abschluss

Laut ihren Berechnungen geht das All in ungefähr 10 Tresvigintillionen Jahren zu Ende - das ist eine 1 mit 139 Nullen. Konkret bedeutet das: Vorerst müssen wir keine Angst haben, dass das Universum plötzlich untergeht.

Spannender hingegen ist eher die Art und Weise, wie das Universum sterben wird. Die Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, dass es einen zweiten Urknall geben wird, der alles Leben beendet.

Joseph Lykken glaubt sogar, dass das All schon dabei ist, sich auf die Explosion vorzubereiten. Seiner Ansicht nach sind wir nun genau an der Grenze zwischen stabilen und instabilen Universum.

Es sieht also aus, als ob das All sich mit einem Knall verabschieden wird - wenn auch in weit, weit entfernter Zeit.

