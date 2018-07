Behörden retten Baby vor lebenslangem Spott

Was auch immer in den Köpfen dieser Eltern bei der Namenswahl ihres Sprösslings vorgegangen ist werden wir wohl nie erfahren. Eines ist aber sicher, mit diesem ungewöhnlichen Namen hätten sie ihrem Nachwuchs keinen Gefallen getan.

Aus irgendeinem Grund wollten die Eltern eines Neugeborenen ihr Kind "Circumcision" – "Beschneidung" nennen. Zum Glück griffen die mexikanischen Behörden ein und verboten ihnen diese Wahl, wie der "Daily Star" berichtet.

Dieses Paar war aber nicht das einzige, bei dem Vater Staat den Kindern zuliebe schützend eingreifen musste. Wir haben ein paar der bizarrsten Namen zusammengetragen, die mindestens ebenso absurd, wie grausam sind.

"Fish and Chips" und "Anal"

"BRFXXCCXXMNPCCCCLLLMMNPRXVCLMNCKSSQLBB11116". Wie bitte? Keine Sorge, wenn Sie diesen Namen nicht aussprechen können, sind Sie nicht der einzige. Die schwedischen Behörden hatten 1996 damit ebenso Probleme und untersagten die Vergabe dieser Buchstaben- und Zahlenwurst. Und das obwohl diese laut den Eltern als "Albin" ausgesprochen werden sollte und argumentierten es sei eine "künstlerische Kreation".

Weniger kreativ und definitiv weit weniger charmant sollte der Name eines Butzis in Neuseeland werden. Die Eltern hatten ernsthaft vorgeschlagen ihr Kind "Anal" zu taufen. Generell scheinen die Kiwis einen Faible für außergewöhnliche Namen zu haben. So wurden etwa bereits "Fish And Chips", "Sex Fruit" und "." – "Punkt" (!) abgelehnt.

Vergleichsweise harmlos ist da die Wahl eines französischen Pärchens, das ihre Tochter nach der weltberühmten Nuss-Nougat-Creme "Nutella" benennen wollte, weil es genauso süß sei. Ein Richter entschied allerdings dagegen. Stattdessen wurde dem Kind der etwas konventionellere Name Ella verpasst.

Zum Abschluss ein Schmankerl von unseren deutschen Nachbarn: Ein Kölner Paar hatte 2002 versucht, ihren Sohn nach dem Al-Qaida-Terrorführer "Osama bin Laden" zu nennen. Logisch, dass das Standesamt dies ablehnte. Als die Eltern zu einer gerichtlichen Stellungnahme gebeten wurden, entschieden sie sich um, wie der "Spiegel" damals berichtete. Wie das Kind jetzt heißt ist nicht bekannt.

Weitere bizarre Babynamen sehen Sie in den Videos:



