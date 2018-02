Verdächtiger hält seit vier Wochen Stuhlgang zurück

Ein besonders kurioser Fall hält derzeit die britische Polizei auf Trab: Beamte der "Operation Raptor West", einer Abteilung gegen Straßenkriminalität, hatten am 17. Jänner in der Grafschaft Essex einen jungen Mann wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Dabei soll der Beschuldigte ein Päckchen harter Drogen verschluckt haben, um es vor den Ermittlern zu verstecken.

Umfrage Könnten Sie so lange durchhalten? Wenn es sein muss, bis zur Unendlichkeit.. (und noch viel weiter).

Ja, locker. Vier Wochen sind ein Klacks.

Könnte mir vorstellen, dass das knapp wird.

Nein, sicher nicht.

O-M-G. Ich muss...!

Lamarr C. wurde auf das Revier gebracht, Untersuchungshaft über ihn verhängt: Um einen Beweis ihrer Anschuldigungen zu erhalten, müssen die Polizisten nur noch eines tun: eine Stuhlprobe entnehmen. Doch leichter gesagt als getan.

Mehrmals mussten die Beamten schon Anträge auf Verlängerung der Untersuchungshaft einbringen, doch scheinen sie sich an dem stählernen Willen des jungen Mannes die Zähne auszubeißen. Wie die "BBC" berichtet, steht der Toiletten-Abstinenzler unter ständiger ärztlicher Beobachtung, sein Zustand werde täglich genau überprüft.

#London gang nominal arrested for failing to stop for police and possession with intent to supply class A drugs, male doesn’t think we have the power to keep him until he removes said items from his bottom💩, #thinkagain #opraptor pic.twitter.com/oThvqtRrwc — Op Raptor West (@OpRaptorWest) 17. Januar 2018

Um einer Anklage zu entgehen, streikt der mutmaßliche Dealer gegen jegliche Art der Erleichterung. Seit vier Wochen hält er alle Körperöffnungen dicht – es tut sich bei ihm gar nichts.

Seit seiner Festnahme habe der Mann auch bewusst auf Nahrungsaufnahme verzichtet. Wohl einer der Gründe, wie es ihm bislang gelingen konnte, das dringende Bedürfnis so lange aufzuschieben. Wie lange er das noch durchhält ist fraglich, denn fix ist: Der Mann zögert das Unvermeidliche nur hinaus.

Day 22 and male has still not used the toilet #opraptor https://t.co/DCeHaR7uIm — Op Raptor West (@OpRaptorWest) 8. Februar 2018

"Es gibt eine Grenze, wie lange man durchhalten kann", erklärt Gastroenterologin Trish Macnair gegenüber der "BBC". Irgendwann flutsche es von selbst, Willenskraft alleine könne diese Dinge nicht für ewig im Körper halten, so die Medizinerin. "Am Ende wird sich alles aus dem Darm entleeren – wie bei den meisten Menschen."

#PooWatch

Für die Polizei heißt es derweil abwarten und Tee trinken: In der Zwischenzeit machten sie sich in den sozialen Medien einen Spaß aus dem "No Poo Protest" ihres hartnäckigen Verdächtigen. Mehr als drei Wochen lang wurde die Bevölkerung beinahe täglich unter dem Twitter-Hashtag "#PooWatch" infromiert, ob bereits Bewegung in den Fall geraten war.

Seit Samstag, 10. Februar, ist allerdings Sendepause: "Wir haben nichts mehr dazu zu sagen. Sobald sich die Sache gelöst hat, werden wir eine Erklärung abgeben", heißt es in einem letzten Post auf Twitter.

Nothing further to report, as soon as as this is resulted a statement will be released #opraptor https://t.co/ZXpKxMn5RL — Op Raptor West (@OpRaptorWest) 10. Februar 2018

(rcp)