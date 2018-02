Media Markt verkauft Set für Heim-Porno

Was verstehen Sie unter einem "spannenden Filmabenteuer"? Auf den ersten Blick vermutlich etwas anderes, als die Elektronikkette Media Markt. Diese bietet in ihrem deutschen Webshop nämlich ein Paket für oben erwähnte Momente an. Und das hat es in sich!

Neben einem Sony-Camcorder und einem Tischstativ enthält das "prickelnde Set"

auch einen "Galactic Girl Rabbit-Vibrator". Gesamtpreis: 189 Euro. Was man damit anstellen soll? Viel Fantasie braucht's nicht!

Übrigens: Auch wenn sie den "schlüpfrigen" Teil des Dreiersets nicht brauchen können, dürfen Kunden zuschlagen. Das kommt nämlich immer noch billiger, als Kamera und Stativ separat zu zahlen.

Im Netz sorgte das Angebot jedenfalls bereits für Lacher.



