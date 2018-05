Wattestäbchen steckte zwei Jahre in Ohr - entfernt

Dr. Neel Raithatha ist bekannt für Ekel-Videos ihrer Patienten. Regelmäßig stellt sie Aufnahmen von Behandlungen ins Netz, die nichts für schwache Mägen sind. So auch dieses "Schmankerl".

Der Mann klagte über starke Schmerzen und rapiden Hörverlust. Ein Blick in sein Ohr zeigte schnell, dass ein Fremdkörper tief in seiner Ohrmuschel steckte.

Dr. Rathatha entfernte erfolgreich den störenden Baumwoll-Ball und stellte die Behandlung ins Netz.

Wenn Sie also schon immer einmal sehen wollten, wie es aussieht, wenn eine vergessene Baumwoll-Kugel aus der Ohrmuschel entfernt wird - here we go.

