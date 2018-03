Riesen-Statue überragt sogar Millennium Tower

Seit mehr als drei Jahren wird im indischen Bundesstaat Gujarat schon an dem kolossalen Standbild namens "Statue der Einheit" gebaut.

Sie ist dem Widerstandskämpfer und Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung Vallabhbhai "Sardar" Patel ( † 1950) gewidmet und soll nach ihrer Fertigstellung die größte Statue der Welt werden.

Mit 182 Metern Höhe von Sockel bis Scheitel würde sie sogar sämtliche Hochhäuser in Österreich überragen – mit einer Ausnahme: Nur der DC Tower 1 ist (ohne Antenne) mit 220 Metern bis zum Dach höher. Wie weit die Bauarbeiten an dem Mega-Denkmal bereits fortgeschritten sind, sehen Sie in dem Video.



Der Baufortschritt der "Statue of Unity" am 29. Jänner 2018. (Bild: WikimediaCommons/Vijayakumarblathur, CC BY-SA 4.0)

(red)