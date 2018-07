Wenn Sie diese Früchtchen scharf finden..

Tomaten, die wie pralle Hinterteile aussehen, Paprika oder Äpfel, die mehr an das männliche oder weibliche Geschlecht erinnern als an Obst und Gemüse: Die Natur bringt Formen hervor, die bei so manchem die Phantasie anzuregen vermag...

Unnützes Wissen

Übrigens: Die Liebe zu Lebensmittel bzw. deren Einbringung in sexuelle Handlungen nennt man "Sitophilie".

