Wieso es in der Titanic keine Leichen mehr gibt

Rund 1.500 Menschen kamen im 1912 ums Leben, als die Titanic gesunken ist. Rund um den Untergang des Schiffes gibt es bis heute noch viele Rätsel - beispielsweise um die Leichen der ertrunkenen oder erfrorenen Passagiere.

Nach dem Unglück wurden rund 334 Leichen geborgen, der Rest blieb im Meer zurück. Dennoch findet man heute rund um das Wrack in etwa 4.000 Meter Tiefe keine Überreste der Menschen mehr.

Lediglich Stiefel und Kleidungsstücke sind noch zu finden. Grund dafür ist das Salzwasser und der hohe Druck - in der Tiefe verläuft der Verwesungsprozess wesentlich schneller. Die persönlichen Gegenstände sind also das einzige, was an die verstorbenen Menschen erinnert.

(mz)