Wo ist das HERZ zwischen den Elefanten?

Dudolfs Suchbild "Wo ist der PANDA in diesem Bild?", ging vor zwei Jahren um die Welt. Zum Valentinstag veröffentlichte er nun ein herziges Suchbild, das ebenfalls viral geht. Zwischen vielen bunten Elefanten soll sich ein kleines Herz verstecken. Aber wo?

Bisher rätselten über 4500 User mit. Geteilt wurde das Suchbild bereits mehr als 1500 Mal.

Entdecken Sie das Herz zwischen all den hellrosa, pinken, weißen und violetten Rüsseltieren? Schreiben Sie Ihre Antwort unten in die Kommentare. Die Lösung finden Sie hier.



"Wo ist der PANDA in diesem Bild?"





