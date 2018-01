YouTube sperrt Challenge wegen Lebensgefahr

Die Herausforderung, benannt nach der Firma "Tide", greift seit Jahresbeginn im sozialen Netzwerk um sich. Jetzt wäscht YouTube seinen Nutzern den Kopf – und will alle Videos, in denen Waschmittel konsumiert wird, aus dem Netz löschen.

Das Argument: Videos, die zu gefährlichen Aktionen herausfordern, verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen.

Trend begann als Scherz

Wie der britische "Independent" berichtet, wurde dieser "Wettbewerb" eigentlich als Scherz auf dem Satireportal "The Onion" beschrieben. Aber über die Sozialen Medien wurde aus Spaß bald bittere Realität – zahlreiche Videos wurden schon auf YouTube hochgeladen, die stellenweise sogar zehntausende Views verbuchen können.

Waschmittel enthält Ethanol, Polymere und Wasserstoffperoxid – allesamt extrem giftig, sollten sie in den Körper gelangen, wie etwa der US-Sender "CBS" mitteilt.

In den letzten Monaten hat die "Tide Pod Challenge" so überhand genommen, dass sich sogar das Spaßportal "College Humor" dazu genötigt fühlte eine Warnung (s.o.) zu veröffentlichen: "Iss kein Waschmittel, du Idiot. Nicht einmal ein bisschen, nur um deine dummen Freunde oder das Internet zu beeindrucken. Du wirst dich vergiften und sterben."



(red)