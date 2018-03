"Austin-Bomber" hinterließ Video-Beichte

Er hinterließ ein 25-minütiges Geständnis auf dem Handy – und trotzdem blieben die wichtigsten Fragen offen. Nachdem sich der mutmaßliche Serienbomber von Austin (USA) auf der Verfolgungsjagd mit der Polizei in die Luft gesprengt hatte, haben die Ermittler jetzt die Beichte von Mark C. (24) ausgewertet. Über die Anschläge berichtete der Mörder viel, über seine Motive wenig.

Die Pressekonferenz der US-Polizei zu der Video-Beichte

Mark C. soll für fünf Paketbombenanschläge seit dem 2. März verantwortlich sein – dabei waren zwei Menschen gestorben und fünf weitere verletzt worden. Die Polizei war ihm über verdächtige Transaktionen im Netzt sowie durch Zeugenaussagen auf die Spur gekommen. Die Polizei hatte ihn am Mittwoch in einem Hotel nördlich von Austin aufgespürt – bei der Verfolgungsjagd war der Tatverdächtige mit seinem Wagen im Graben gelandet, hatte einen Sprengsatz gezündet und sich selbst getötet. Auch ein Polizist war bei der Explosion verletzt worden.

"Es ist der Aufschrei eines sehr verstörten jungen Mannes"

Auf dem Video beschreibt der Sprengteufel, wie er die Bomben baute und wie sie sich voneinander unterschieden – Spuren, die auf eine terroristische Tat oder ein Hassverbrechen hindeuten, seien aber nicht gefunden worden. "Es ist der Aufschrei eines sehr verstörten jungen Mannes, der über die Schwierigkeiten in seinem Leben berichtet, die ihn an diesen Punkt gebracht haben", so Interims-Polizeichef Brian Manley.

Eine Tante des Mörders sagte in einer öffentlichen Erklärung, dass die Verwandtschaft "am Boden zerstört" sei: "Wir hatten keine Ahnung von der Dunkelheit, in der sich Mark befunden haben muss."



