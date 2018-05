"Das ist eine Premiere": Auto kollidierte mit Pistole

"Also... das ist eine Premiere", heißt es auf einem Polizei-Account beim Kurznachrichtendienst Twitter. Das Foto dazu lässt tatsächlich staunen: In der Karosserie eines Autos steckt eine Pistole. Wie diese dorthin gekommen ist, könnte für immer ein Rätsel bleiben.

Der Twitter-Account "Trooper Guy Gill" der Verkehrspolizei des US-Bundesstaates Washington postete die Fotos vom kuriosen Zwischenfall.

Well...this is a first 🤷🏻‍♂️! Driver saw a small "black object" in the air while driving on I-5 and it struck the front of his car. He drove about 18 miles, stopped for gas, and found this. We recovered it and turned it over to @LakewoodPD. pic.twitter.com/Oo3KlbW362