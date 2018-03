"Das passiert, nachdem die Kinder schlafen gehen"

Der Australier Travers Beynon ist ein "Tabak-Tycoon". Gleichzeitig ist er aber auch Vater von vier Kindern - zumindest tagsüber. Denn wenn die Kinder zum Schlafen in ihr Bett gehen, dann wird die Reizwäsche hervorgeholt. Und das nicht nur von seiner Ehefrau.

Immer wieder veranstaltet der selbsternannte Playboy Partys in seiner Villa. Dabei lädt er dutzende Frauen in seine Räumlichkeiten ein. Der Dresscode: So wenig Kleidung wie möglich.



Die Szenen, die nachtsüber passieren, hält der Australier auf seinem Instagram-Profil fest. Das wurde dem sozialen Netzwerk teilweise zu viel: Für den Unternehmer setzte es eine Sperre.

Auch Paare bei den Partys

Das wollte sich Beynon jedoch nicht gefallen lassen - und er siegte. Nur drei Tage nachdem sein Account gelöscht wurde, war er wieder online. "I'm back b****es", postete der Playboy mit einem Foto seiner Küche, in der sich ein Haufen leicht bekleideter Frauen befindet.



In einem Interview erklärte er, dass er niemanden zu den Partys zwingt. Alle Frauen würden aus freien Stücken in sein Haus kommen. Auch würde er niemanden dafür bezahlen. Hin und wieder kämen auch Paare zu den Feiern, wobei besonders die Frauen eine gute Zeit hätten. Seinen Kindern habe er zudem bereits erklärt, dass er mehrere Freundinnen hat. Obwohl - sie werden ihren Papa schon zuvor auf Instagram entdeckt haben.

The wetter the better. Ein Beitrag geteilt von Candy Shop Mansion (@candyshopmansion) am Nov 9, 2017 um 4:06 PST





(slo)