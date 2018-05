Geister-Asteroid kratzt heute knapp an Erde vorbei

Im Jahr 2010 wurde "WC9" 2010 zum ersten Mal gesichtet. Kurz darauf verschwand er von der Bildfläche. Beinahe acht Jahre lang fehlte jede Spur von dem 100 Meter großem Brocken.

Am 8. Mai tauchte der Asteroid wieder auf dem Radar der Astronomen auf - mit Kurs auf die Erde. Kurz vor Mitternacht wird der Brocken an der Erde vorbeirasen. Die Entfernung beträgt 203.453 Kilometer. Was sich weit entfernt anhört, ist ein galaktischen Dimensionen haarscharf. Denn der Erdmond ist sogar doppelt so weit entfernt.

Bessere Sicht auf der Südhalbkugel

Laut der US-Weltraumbehörde NASA kam in den vergangenen 300 Jahren kein Asteroid näher an die Erde heran als WC9. Überhaupt flogen nur wenige Weltraum-Brocken so nah an unserem Planeten vorbei.

Mit einer rasenden Geschwindigkeit von 45.000 Kilometer pro Stunde wird der Asteroid an der Erdkugel vorbeizischen. Durch die Nähe kann der relativ kleine Brocken auch mit kleinen Teleskopen beobachtet werden. Jedoch seien die Bedingungen auf der Südhalbkugel um einiges besser als bei uns. Die Northolt Branch Observatories werden den Vorbeiflug aber auf alle Fälle auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen.

(slo)