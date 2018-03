"Hamas schickte 7-Jährige über die Grenze"

Die radikalislamische Gruppierung "Hamas" veranstaltet derzeit den "Marsch der Rückkehr", 20.000 Palästinenser demonstrieren in Gaza. Sie wollen damit ihren Anspruch ein "Recht auf Rückkehr" bekräftigen. Dabei kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften mit Toten und Verletzten. Ein palästinensischer Demonstrant ist erschossen worden. Die tödlichen Schüsse seien von einem israelischen Soldaten abgegeben worden, teilten die palästinensischen Behörden mit.

Umfrage Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an: Wie finden Sie diese Entscheidung? Das war in der Tat lange überfällig.

Das kann ich nicht beurteilen.

Idiotisch! Damit facht Trump den Konflikt noch weiter an.

Mindestens neun Palästinenser wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Die israelische Armee sprach von Protesten an sechs verschiedenen Orten im Gazastreifen. Palästinenser würden brennende Reifen in Richtung der israelischen Soldaten rollen und Steine werfen. Die Soldaten würden gezielt auf Anstifter schießen. "Die Hamas-Terrororganisation gefährdet das Leben von Zivilisten", schrieb die Armee. Sie sei verantwortlich für die gewaltsamen Proteste.

"Hamas schickt Kinder in die Gefahr"

"Wir betonen, dass dieser Marsch friedlich ist", hatte zuvor das führende Hamas-Mitglied Chalil al-Haja gesagt. Deswegen würden auch Frauen und Kinder an den Protesten teilnehmen. Die israelische Armee sieht darin eine Provokation der Hamas, es sei ein 7-jähriges Mädchen über die Grenze nach Israel gesandt worden. Israelische Soldaten hätten sie in Sicherheit gebracht und den Eltern übergeben. "Die Hamas nutzt zynisch Frauen und Kinder und schickt sie an die Grenze, in Gefahr", so die Armee.

Die USA, die EU und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Sie hatte 2007 die Macht in dem Küstengebiet an sich gerissen. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman warnte die Menschen vor einer Annäherung an den Grenzzaun. "Jeder, der sich dem Zaun nähert, riskiert sein Leben", schrieb Lieberman auf Twitter auf Arabisch. Die Armee hatte nach einem Bericht der israelischen Nachrichtenseite "ynet" bereits vor den Protesten mehr als 100 Scharfschützen in der Nähe der Grenze postiert.

Proteste sollen bis Mitte Mai dauern

In der Nacht zum Freitag war ein Palästinenser nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von israelischen Soldaten erschossen worden. Ein zweiter wurde verletzt. Die israelische Armee teilte mit, ein Panzer habe in der Nacht das Feuer auf zwei Verdächtige eröffnet, die sich im südlichen Teil des Küstengebietes dem Sicherheitszaun genähert hätten. Nach palästinensischen Angaben handelt es sich bei den beiden um Bauern, die auf ihrem Land nahe der israelischen Grenze gearbeitet hatten.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.

(red)