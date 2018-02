"Ivanka aus Nordkorea" verwirrt die Welt

Der erste Besuch eines Mitglieds der Kim-Dynastie in Südkorea schlägt hohe Wellen. Die von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu den Olympischen Winterspielen entsandte Schwester Kim Yo-jong überrascht die Welt mit einer Charme-Offensive.

US-Medien nennen sie die Ivanka Trump Nordkoreas. Die "New York Times" vergleicht ihr Lächeln mit dem der Sphinx. Was steckt dahinter?

"Neues Kapitel"

Kim Yo-jong überreichte dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Samstag bei einem Empfang in Seoul einen Brief ihres Bruders. "Wir hoffen, Sie bald in Pyongyang zu sehen", sagte sie. Pjöngjang setze darauf, dass Moon auf dem Weg zur Wiedervereinigung ein "neues Kapitel" aufschlage.

Moon, der sich seit langem für Verhandlungen mit Pyongyang einsetzt, reagierte zurückhaltend auf die Einladung: Zunächst müssten die "passenden Voraussetzungen" für ein solches Treffen geschaffen werden. Moon verlangt von Nordkorea, sich ernsthaft um einen Dialog mit den USA zu bemühen.

The Ivanka of North Korea: https://t.co/l6qOLkTfZc — Lauren Mechling (@laurenmechling) 12. Februar 2018

US-Vizepräsident Mike Pence fand dagegen deutlichere Worte: Er interpretiert die Charme-Offensive als "Propaganda-Farce" aus Nordkorea. "Die Welt darf nicht die Augen verschließen vor der Unterdrückung und den Drohungen des Kim-Regimes", schrieb er auf Twitter.

Well said, @AmbJohnBolton. The U.S will not allow the propaganda charade by the North Korean regime to go unchallenged on the world stage. The world can NOT turn a blind eye to the oppression & threats of the Kim regime. pic.twitter.com/PPtiPpeMNI — Vice President Mike Pence (@VP) 10. Februar 2018

Dass die USA und ihr südkoreanischer Verbündeter in der Nordkorea-Frage uneins sein könnten, bestritt Pence: Die USA, Südkorea und Japan seien sich einig, dass Pjöngjang weiterhin wirtschaftlich und politisch isoliert werden müsse, bis das Land sein Raketen- und Atomprogramm aufgebe.

Beobachter halten die diplomatische Initiative für einen Versuch des isolierten Nordkorea, die internationalen Sanktionen abzumildern und das Bündnis zwischen Seoul und Washington zu schwächen.

Keil zwischen USA und Südkorea treiben?

Der Korea-Experte Robert Kelly von der Universität Pusan glaubt jedoch nicht, dass Moon das Bündnis mit Washington zugunsten einer Annäherung mit Nordkorea gefährden werde. Moon werde sich schwerlich von "Lippenstift-Diplomatie" beeindrucken lassen, schrieb Kelly auf Twitter: "Er ist ein Liberaler, aber kein Idiot oder Verräter."

ultimately, politically, puffery. Unless you're one of those SK righties who thinks that Moon is a closet commie, I doubt he'll get seriously bowled over by some united squad medals and a trip to Pyongyang. He's a liberal, not an idiot or a traitor. Besides, he only won with /3 — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) 11. Februar 2018

US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte, Nordkorea könne mit seiner Charmeoffensive gegenüber Südkorea keinen Keil zwischen Seoul und Washington treiben. "Ich weiß, dass die Leute nach einem Keil zwischen Südkorea und den USA suchen", sagte Mattis am Sonntag auf einem Flug nach Rom. "Es gibt da keinen Keil."

