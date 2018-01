"Lauf lauf lauf!" - Lawine hautnah gefilmt

Heftige Schneefälle sorgen in den Alpen seit dem Wochenende für hohe Lawinengefahr. Am Montag gingen vielerorts Lawinen ab, so auch in der Südtiroler Ortschaft Ridnaun.

Ein Augenzeuge, der im Tal stand, filmte die Lawine, die gerade den Berghang hinunterdonnerte, mit seinem Handy. Zunächst fühlt er sich noch sicher: "Die kommt nicht bis hier her, oder doch?", fragt er eine weitere Person.

Fast zu spät erkannt

Dann erkennen die beiden Personen, dass sie sehr wohl in Gefahr sind. Sie hechten los in Richtung mehrerer Gebäude. "Lauf lauf lauf!", ruft der Mann mit dem Handy seiner Begleitung noch zu.

Passiert ist den beiden zum Glück nichts. Die Gebäude haben die Wucht der Lawine gebrochen. Es gab keine Verletzten. Das Video sollte jedoch eine Lehre sein, Lawinen nicht zu unterschätzen.

(red)