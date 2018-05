Flieger im Sturzflug: "Mama, ist das das Ende?"

226 Passagiere erlebten am vergangenen Sonntag einen Horrorflug. Das Flugzeug der Onur Air startete pünktlich von Antalya, Türkei, in Richtung Tscheljabinsk, Russland. Zwei Stunden darauf verbreitet sich ein unangenehmer Geruch im Flugzeug, wie der "Stern" berichtet. Ein Passagier sagt später zu einer russischen Zeitung: "Plötzlich roch es nach Chemie, nach Verbranntem."

Dann geht alles ganz schnell: Die Sauerstoffmasken fallen herunter, das Flugzeug verliert innerhalb weniger Minuten an Höhe. Laut Augenzeugen sinkt die Maschine von 10.000 auf 500 Meter herab. Erwachsene und Kinder hätten geschrien, einige beteten.

"Ich dachte, wir werden sterben"

Der Sinkflug habe bei einigen Passagieren Nasenbluten ausgelöst. Zudem hätten die Sauerstoffmasken nur bedingt funktioniert. Ein Passagier erzählt: "Ich dachte, wir werden sterben. Ich sagte zu meiner Mutter: ‹Mama, ist das das Ende?› Sie antwortete ‹Ja, das war's› und weinte."

Die Piloten mussten den Sturzflug einleiten, da es einen Druckabfall in der Kabine gegeben hatte. Im russischen Wolograd konnte die Maschine der Onur Air schließlich notlanden. Dutzende Passagiere wurden anschließend von Ärzten betreut. Viele standen unter Schock. Die meisten Fluggäste warteten bis am nächsten Morgen am Flughafen auf den Weiterflug nach Tscheljabinsk. Aber nicht alle: Einige nahmen lieber den Zug für die Weiterreise.

