"Melania, da!": Trump wirft Putins Geschenk weiter

Die beiden mächtigsten Regierungschefs der Welt, US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin, trafen sich am Montag in Helsinki zu Gesprächen. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss überreichte Präsident Putin seinem Amtskollegen einen WM-Fußball. Dieser dankte und gab gleich weiter.

Putin gab den Fußball vor den Kameras und Journalisten an Trump und wünschte den USA alles Gute bei der Ausrichtung der Fußball-WM 2026. Donald Trump hatte Putin bereits zuvor zur gelungenen Fußball-WM gratuliert. Das WM-Geschenk nahm er dankend an.

"Den bekommt mein Sohn Barron", sagte er lächelnd in die TV-Kameras. Dann warf er den Ball mit den Worten "Melania... hier bitte sehr" an seine Frau, First Lady Melania Trump weiter. Diese saß in der ersten Reihe und fing den Ball.





(red)