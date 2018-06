"Mini-Astronaut" wird zum Facebook-Star

Joshua (er wird liebevoll Mini genannt) hat einen großen Traum – er will selbst einmal Astronaut werden. Und als zukünftiger Überflieger, darf man auf Erden natürlich keinen Raketenstart verpassen. Als am Mittwoch Alexander Gerst (Astro_Alex) ins All in Richtung ISS abhob, war es für Mini Ehrensache, sich den Start anzuschauen. Der Kleine setzte sich in Astronauten-Unterhose und mit seinem selbstgebastelten Astronautenhelm auf das Sofa, platzierte den seinen Sauerstoffrucksack naben sich und hielt seinen Leuchtkulli von DLR_next (den er zum Fasching gewonnen hatte) fest in der Hand. Ebenfalls mit dabei: sein Astronautenausweis.

das ist übrigens eine der lieblings- astronautenunterhosen 😉 des minis.. und wer weiß - sollte @Astro_Alex mal vorbeikommen näh ich ihm auch eine 😎 Versprochen! pic.twitter.com/OK8YVVbI90 — Anika mit einem N (@hex_e) 6. Juni 2018

Als das Kind gebannt auf den Fernseher starrt, knipst seine Mutter ein Foto und postete das: "Ich fand das so süß das ich davon ein Foto machen musste und es bei Twitter und Facebook veröffentlichen postete", so Joshuas Mama im "Heute"-Interview. Mit dem was danach kam, hatte die Mama nicht gerechnet: Hunderte Anfrufe trudelten ein, Anfragen zum herzigen Astronauten-Fan kamen über alle Kanäle.

Hallo „Mini“, kurz für dich (deine Mama kann dir alles ausführlich erzählen): Habe diese Autogrammkarte von Alex aus seiner ersten ISS-Mission gefunden und schicke sie dir noch heute per Post. Eine neue bekommst du, sobald er sie nach seiner Rückkehr unterschreibt! pic.twitter.com/kwZm9lIAGo — DLR_next (@DLR_next) 7. Juni 2018

Das war noch nicht alles. Das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) lädt jetzt Mini zu einem Besuch ein. Der Astronautenfan darf zu einem DLR_Event in Berlin fahren, von dort wird es einen Livecall mit zu Raumfahrer Alexander Gerst "AstroAlex" auf der ISS, Mini darf dabei mit seinem Helden reden. "Als ich das, gefühlt Hundertmal gelesen hatte musste ich vor Freude weinen. Ihr glaubt gar nicht wie wahnsinnig das ist.

"Seit er drei ist, will Mini ins Weltall"

"Joshua spricht nur von Astronauten und dem Weltall, ich habe seine Schlafecke mit Sternen und Raketen dekoriert", so Mama Anika. "Er fragt jeden Abend, wann er endlich ins All fliegen darf und weint, wenn wir ihm sagen, dass das noch ein wenig dauert". Herzzerreißend: Erst vor zwei Wochen starb Minis Opa. Der Bub will jetzt umbedingt ins All fliegen, um den Großvater zu besuchen".

(isa)