Sexuelle Übergriffe auf Muslimas bei Pilgerfahrt

Die #MeToo-Debatte hat auch die islamische Welt erreicht. Unter dem Hashtag #MosqueMeToo berichten Musliminnen von sexuellen Belästigungen und Übergriffen, die sie während der Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka, erfahren haben.

Ausgangspunkt der Bewegung ist die ägyptische Feministin Mona Eltahawy. Sie rief ihre Glaubensgenossinnen dazu auf, ihre Erfahrungen zu teilen und das Schweigen zu brechen. Zahlreiche Frauen folgten bereits ihrem Beispiel.

I relate to this. Sexual assault during hajj is super high and no one would believe me when i tell them that someone inappropriately touched me. They would brush it off with “its crowded you might’ve bumped into him”

And this is why i don’t like going for hajj — tammy (@xTammy97) 6. Februar 2018

"Die Zahl sexueller Übergriffe bei der Hadsch ist riesengroß und niemand wollte mir glauben, als ich erzählte, dass ich begrapscht wurde", erzählt eine Twitter-Userin. Das sei mit der Begründung abgetan worden, es sei bloß jemand gegen sie gerempelt.

Eine andere Muslimin erzählt: "Ich war zehn Jahre alt und ich dachte, meine Schwester packt mich an den Hüften, um mich in der Menge nicht zu verlieren. Doch meine Schwester stand neben mir. Der Typ ließ mich erst los, als meine Schwester ihm einen Ellbogen verpasste."

I was 10 years old and I thought my sister was gripping my hips as not to lose me in the huge crowd after Jumaa prayer. But my sister was next to me and those turned out to not be my sister’s hands.



He didn’t move until she elbowed him away.



#MosqueMeToo — K R (@NewtmasGrape) 9. Februar 2018

Twice in Medina. Once in Mecca. I was told not to react and to leave it alone otherwise I'd get in trouble. I was fully covered and yet it still happened. #MosqueMeToo — Kadra Hosh. (@K_Hoshyyy) 11. Februar 2018

#MosqueMeToo I was sexually harassed in Umrah during Tawaf.I thought it was accidental but he kept groping me. I mean if men can’t discipline themselves even in the HOLIEST place on earth then I’ve truly lost hope in men to ever stop harassing us. We just want to be safe. — مادري (@SherlockCloset) 9. Februar 2018

I was sexually harassed at 21 when I was doing Tawaf, right there in that most sacred place! The fact that it happened there, in that place where it's supposed to be the holiest and safest sanctuary, broke me so bad that I never recovered from it! #MosqueMeToo — Z R (@ZRaeesy) 9. Februar 2018

Eine andere Muslimin schildert sogar mehrere Übergriffe: "Zweimal in Medina, einmal in Mekka. Mir wurde gesagt, ich soll es nicht ansprechen, anderenfalls käme ich in Schwierigkeiten."Eine andere Userin berichtet, dass sie sogar im Allerheiligsten des Islams, vor der Kaaba, belästigt wurde. "Ich wurde bei der Umra (die sogenannte "kleine Pilgerfahrt", Anm.) während des Tawaf (Umkreisen der Kaaba, Anm.) sexuell belästigt. Zuerst dachte ich, es war ein Versehen, aber er begrapschte mich einfach weiter."Eine weitere Userin hat die selbe Erfahrung gemacht.Besonders im dichten Gedränge beim Umrunden der Kaaba scheinen besonders viele Männer die Situation auszunutzen, eine Frau unbemerkt begrapschen zu können, wie mehrere weitere Schilderungen belegen.

Aber nicht nur in Mekka kommt es offenbar immer wieder zu sexuellen Übergriffen. Eine Frau beschreibt, wie sie als 15-Jährige von einem Mann direkt bei der Prophetenmoschee in Medina sexuell belästigt wurde.

a young guy touched my body just next to Al-Masjid Al-Nabawi in Medina, Saudi Arabia. I was 15 years old and he was in his 20s.

I thaught Madina is a safe city, but I was wrong.

I'll never forget and forgive.#MosqueMeToo — روباه‌دخت (@rubahdokht) 9. Februar 2018

Dieser Tabubruch muslimischer Frauen zog bereits viel Ärger und Anfeindungen von vor allem männlichen Muslimen nach sich. Sie werfen den Frauen vor, das Ansehen des Islam zu beleidigen und "Islamfeinden" nur weitere Munition zu liefern.

Doch auf sozialen Netzwerken wird diesen Kritikern reichlich Kontra gegeben. "Wenn ihr fordert, dass wir schweigen sollen, dann beschützt nicht den Islam, sondern die Belästiger", schreibt etwa eine Muslimin.

(red)