"Schieß mir in den Kopf! Töte mich!"

Beim Amokfahrer von Toronto handelt es sich laut dem Polizeichef Mark Saunders um den 25-jährigen Alek Minassian. Er soll nördlich der kanadischen Metropole in Richmond Hill gelebt haben.

The correct spelling of the arrested male in the Yonge And Finch incident is Alek Minassian, 25 of Richmond Hill. ^sm– Toronto Police (@TorontoPolice) 24. April 2018

Er fuhr mit einem gemieteten weißen Lieferwagen um 13.27 Uhr Ortszeit im Stadtteil North York aufs Trottoir und überfuhr Dutzende Fußgänger. Die Leute seien in die Luft geschleudert worden, während der Fahrer ungebremst weiterfuhr, wie Augenzeugen berichten. Er tötete zehn Menschen und verletzte 15 weitere.

Kein Schusswechsel

Der Fahrer ließ Medienberichten zufolge über zwei Kilometer rund 15 Straßenblocks hinter sich, ehe er mit zerbeulter Motorhaube auf dem Gehweg zum Stehen kam. Im Video eines Augenzeugen ist zu sehen, wie der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten zeigt und dabei "Töte mich!" sowie "Schieß mir in den Kopf!" ruft. Zu einem Schusswechsel kam es vor seiner Festnahme aber nicht.



Witness Adrien Freitas describes the scene on Yonge St., says he saw more than five bodies. pic.twitter.com/ccze62MluV– TorontoStar (@TorontoStar) 23. April 2018

CBC News has confirmed Alek Minassian as the alleged driver in the Toronto van attack that killed nine people and injured 16 others https://t.co/8bYnzM2mZ9pic.twitter.com/WNQeFqScAT– CBC Toronto (@CBCToronto) 23. April 2018

Der 25-jährigen Alek Minassian soll laut seinem LinkedIn-Profil ein Student am Seneca College in North York gewesen sein. Gerüchten in sozialen Netzwerken zufolge soll es sich dabei um einen armenische-christlichen Namen handeln. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Ralph Goodale, sagte auf der Medienkonferenz, dass die Tat nicht "die nationale Sicherheit" bedrohe. Er deutete damit an, dass es sich um einen Einzelfall handelte.

Public Safety Minister Ralph Goodale and Toronto Police Chief Mark Saunders gave an update on the Toronto van attack Monday evening. Here's some of what they had to say: pic.twitter.com/CcDsbjjPTv– CBC News: The National (@CBCTheNational) 24. April 2018

